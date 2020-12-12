Музыкант рассказал о любимых барах в Петербурге

В Санкт-Петербурге в начале текущей недели появилась «Карта сопротивления». В ней были указаны бары, которые отказываются закрыться в праздники. Позже губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности смягчить коронавирусные ограничения, если ситуация с COVID-19 улучшится и число заразившихся начнет снижаться, после чего «Карта сопротивления» закрылась.

Один из лидеров группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН рассказал, где располагаются его любые бары в Петербурге.