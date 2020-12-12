Музыкант рассказал о любимых барах в Петербурге
Максим Кучеренко в интервью НСН выразил уважением владельцам питерских баров, которые борются на возможность работать в праздники.
В Санкт-Петербурге в начале текущей недели появилась «Карта сопротивления». В ней были указаны бары, которые отказываются закрыться в праздники. Позже губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности смягчить коронавирусные ограничения, если ситуация с COVID-19 улучшится и число заразившихся начнет снижаться, после чего «Карта сопротивления» закрылась.
Один из лидеров группы «Ундервуд» Максим Кучеренко в эфире НСН рассказал, где располагаются его любые бары в Петербурге.
«Респект и уважение петербургским администраторам, владельцам заведений. Я обожаю бары в Северной столице. Для меня существует личная карта ночного Петербурга. Не то, чтобы я такой опасный путешественник, просто мне очень нравится улица Рубинштейна и все заведения, которые на ней находятся. Будем держаться, друзья», – отметил он.
В интервью НСН Кучеренко также посоветовал россиянам правильно жениться, чтобы выжить в пандемию.
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