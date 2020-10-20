Музыкант: молодежь в ночных клубах нужно оставить в покое

С 19 октября в Москве вводится система входа в ночные клубы по QR-коду. Столичные власти рассматривают распространение такой же меры и на рестораны и салоны красоты. Предполагается, что в случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей это позволит оповестить всех остальных, кто присутствовал в помещении в одно время вместе с заболевшим, о том, что они находятся в зоне риска.

Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН предложил оставить молодежь в ночных клубах в покое, так как не они составляют группу тех россиян, кто тяжело переносит COVID-19.