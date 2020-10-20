Музыкант: молодежь в ночных клубах нужно оставить в покое

Один из основателей группы «Billy’s Band» в беседе с НСН предложил сосредоточиться на заболевших среди старшего поколения.

С 19 октября в Москве вводится система входа в ночные клубы по QR-коду. Столичные власти рассматривают распространение такой же меры и на рестораны и салоны красоты. Предполагается, что в случае выявления коронавируса у кого-то из посетителей это позволит оповестить всех остальных, кто присутствовал в помещении в одно время вместе с заболевшим, о том, что они находятся в зоне риска.

Один из основателей группы «Billy’s Band» Билли Новик в эфире НСН предложил оставить молодежь в ночных клубах в покое, так как не они составляют группу тех россиян, кто тяжело переносит COVID-19.

ВОЗ: Молодежь может не получить доступ к вакцине от COVID еще 2 года

«Учитывая, что основным контингентом с тяжелыми формами заболевания, создающим повышенную нагрузку на здравоохранение, являются люди стране шестидесяти лет, то молодежь в ночных клубах я пока бы оставил в относительном покое», – прокомментировал он.

Вместе с тем, Новик в эксклюзивном интервью НСН объяснил нежелание части россиян носить маски неудобством такого способа индивидуальной защиты для них.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Официальное сообщество BILLY`s BAND в соцсети "ВКонтакте"
ТЕГИ:МолодежьРок-музыкаМузыкантыБилли Новик
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры