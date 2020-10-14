ВОЗ: Молодежь может не получить доступ к вакцине от COVID еще 2 года
Молодые люди без хронических заболеваний, вероятнее всего, не смогут привиться от COVID-19 раньше 2022 года, так как они не находятся в зоне риска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан.
Специалистка заявила, что это мнение разделяет большая часть врачей и сотрудников ВОЗ. По ее мнению, приоритет в вакцинации необходимо отдать медикам и всем тем, кто обеспечивает безопасность других людей. В этом списке вторыми следуют пожилые люди и те, кто обладает слабым здоровьем.
Ученый отметила, что "молодые и здоровые", возможно, будут вынуждены ждать прививки еще несколько лет. Она также напомнила, что ограничения, связанные с пандемией, будут преследовать нас еще долго,поэтому не стоит рассматривать вакцину как способ "вернуться в норму" и вести привычный образ жизни.
В настоящий момент в мире тестируется около 10 различных вакцин. Сваминатан подчеркнула, что, несмотря на возможность получения безопасной и качественной вакцины уже в следующем году, обеспечить все население Земли препаратом в столь краткие сроки не получится, поэтому необходимо соблюдать уже разработанные меры предосторожности: мыть руки, избегать толп людей, носить маски.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru