ВОЗ: Молодежь может не получить доступ к вакцине от COVID еще 2 года

Молодые люди без хронических заболеваний, вероятнее всего, не смогут привиться от COVID-19 раньше 2022 года, так как они не находятся в зоне риска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан.



Специалистка заявила, что это мнение разделяет большая часть врачей и сотрудников ВОЗ. По ее мнению, приоритет в вакцинации необходимо отдать медикам и всем тем, кто обеспечивает безопасность других людей. В этом списке вторыми следуют пожилые люди и те, кто обладает слабым здоровьем.