ВОЗ: Молодежь может не получить доступ к вакцине от COVID еще 2 года

Молодые люди без хронических заболеваний, вероятнее всего, не смогут привиться от COVID-19 раньше 2022 года, так как они не находятся в зоне риска. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумию Сваминатан.

Специалистка заявила, что это мнение разделяет большая часть врачей и сотрудников ВОЗ. По ее мнению, приоритет в вакцинации необходимо отдать медикам и всем тем, кто обеспечивает безопасность других людей. В этом списке вторыми следуют пожилые люди и те, кто обладает слабым здоровьем.

«Свет в конце туннеля». Турецкий о регистрации второй вакцины от COVID-19

Ученый отметила, что "молодые и здоровые", возможно, будут вынуждены ждать прививки еще несколько лет. Она также напомнила, что ограничения, связанные с пандемией, будут преследовать нас еще долго,поэтому не стоит рассматривать вакцину как способ "вернуться в норму" и вести привычный образ жизни.

В настоящий момент в мире тестируется около 10 различных вакцин. Сваминатан подчеркнула, что, несмотря на возможность получения безопасной и качественной вакцины уже в следующем году, обеспечить все население Земли препаратом в столь краткие сроки не получится, поэтому необходимо соблюдать уже разработанные меры предосторожности: мыть руки, избегать толп людей, носить маски.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВОЗПандемияВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры