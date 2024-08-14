«Мужики не заметят»: Осеннее подорожание водки объяснили «фокусом» с приватизацией
Вадим Дробиз в эфире НСН назвал водку «незыблемым столпом» алкогольной индустрии, объяснив фокусы с ростом цен переходом госкомпании в частные руки.
Подорожание водки с сентября составит не более 10 рублей за бутылку, однако фокусы «Росспиртпрома» смущают рынок, заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Компания «Росспиртпром» ранее уведомила производителей водки о повышении с 1 сентября стоимости спирта почти на 9%.
«Ничего страшного на потребительском рынке произойдет, люди практически не заметят повышения цен. Бутылка водки подорожает максимум на 10 рублей. Если в мае она стоила 330 рублей, в сентябре подорожает до 340. По большому счету, никто на это внимания не обратит, потому что нормальный мужик в России выпивает не более пяти бутылок водки в месяц. Ему придется потратить на 50 рублей больше, чтобы сохранить свой объем. С 2017 по 2024 год рынок водки стабилен с небольшим ростом, водка - незыблемый продукт. Рынок крепкого алкоголя в целом за этот период растет очень активно, рынок винодельческой продукции, куда входит не только вино, резко упал. А водка - это столп, он занимает почти 70% рынка крепкого алкоголя», - сказал Дробиз.
При этом он отметил, что с переходом «Росспиртпрома» в частные руки начались фокусы.
«Нынешнее подорожание само по себе неприятный факт, но здесь это еще и связано, прежде всего, с переходом госкомпании в частные руки. То, что происходит сейчас на рынке спирта – дело безответственное. Пока компания была государственная, таких фокусов не устраивала. Это уже третье повышение цен за три месяца. Если в мае 2024 года стоимость спирта в одной бутылке водки составляла 13 рублей, то в сентябре она будет 17 рублей», - заключил собеседник НСН.
Заслуженный врач России Геннадий Онищенко ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что сегодня 55% россиян младше 25 лет вообще не употребляют алкоголь. При этом он признал, что доля потребления водки в стране остается высокой.
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