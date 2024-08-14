«Мужики не заметят»: Осеннее подорожание водки объяснили «фокусом» с приватизацией

Подорожание водки с сентября составит не более 10 рублей за бутылку, однако фокусы «Росспиртпрома» смущают рынок, заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Компания «Росспиртпром» ранее уведомила производителей водки о повышении с 1 сентября стоимости спирта почти на 9%.