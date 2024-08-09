«Мужики испугаются!»: Отрезвит ли авиадебоширов запрет на полеты

Временный запрет на полеты для авиадебоширов будет действенным наказанием для людей, создающих угрозу безопасности пассажиров, заявил в интервью НСН экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.

Минтранс РФ ранее поддержал предложение об усиления ответственности пассажиров за «деструктивное поведение» на борту самолетов, предполагающее создание единого реестра дебоширов, которым, в случае повторных нарушений, будут запрещены перелеты на срок от одного до трех лет.