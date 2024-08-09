«Мужики испугаются!»: Отрезвит ли авиадебоширов запрет на полеты
Пьяных хулиганов не выгонишь пинком из самолета, при этом запрет на полеты с собственными детьми поможет их отрезвить, сказал в эфире НСН Олег Смирнов.
Временный запрет на полеты для авиадебоширов будет действенным наказанием для людей, создающих угрозу безопасности пассажиров, заявил в интервью НСН экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов.
Минтранс РФ ранее поддержал предложение об усиления ответственности пассажиров за «деструктивное поведение» на борту самолетов, предполагающее создание единого реестра дебоширов, которым, в случае повторных нарушений, будут запрещены перелеты на срок от одного до трех лет.
«Это очень серьезный запрет. Представьте, вы летите с детьми, а рядом с вами садится пьяный в хлам мужик и начинает к вам приставать. Что сделает ваш муж? Дети будут напуганы, сервис будет нарушен. Когда этот мужик очухается и его дети захотят лететь в Сочи, Анапу или в Турцию, им скажут: "Ваш папа, как пьяница-дебошир на самолеты не допускается". Это психологическое наказание, которого любой нормальный мужик будет бояться больше, чем чего-либо. Представляете, когда дети о своем папе так говорят? Это очень хорошая и правильная мера, все это надо вводить в правовое русло. Эта проблема стоит перед авиакомпаниями всего мира. Несколько лет тому назад, после известных событий, когда побили стюардессу, авиакомпаниями были введены "черные списки", но в Воздушном кодексе такого пункта нет, а надо бы», - сказал Смирнов.
При этом он сравнил авиахулиганов с террористами.
«Пьяный человек, не контролируя свои действия, может нажать рычаг, попытаться открыть люк, отключить какую-то аппаратуру, а это - безопасность полетов. Здесь уже этот дебошир ничем не отливается от террориста. Во время полета не остановишься, как на машине, и не выгонишь этого негодяя пинком под одно место. При этом он мешает всему циклу управления самолетом, мешает экипажу. Таких людей нельзя допускать на борт самолета, надо строить им преграды еще на земле. Если он все-таки появился на борту, его необходимо изолировать», - заключил собеседник НСН.
В конце июня сообщалось, что россиянин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, дважды пытался выйти из летящего в Минеральные Воды самолёта, отмечает «Радиоточка НСН».
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