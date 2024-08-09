Минтранс поддержал инициативу ограничения полетов для авиадебоширов
Минтранс России поддержал предложение депутата Госдумы Надежды Школкиной и авиакомпании «Аэрофлот» создать черный список авиадебоширов и повысить штрафы для них, сообщили на сайте ведомства.
В ведомстве уточнили, что авиаперевозчики в последнее время отмечают рост числа нарушений правил поведения на борту самолета, что угрожает безопасности полетов. Таким образом, депутат Школкина и «Аэрофлот» выдвинули инициативу о внесении изменений в воздушное законодательство.
В Минтрансе уточнили, что предлагается создать реестр авиадебоширов. В случае повторного нарушения ими порядка на борту им может быть ограничен полет на самолете на срок от одного до трех лет. Помимо этого, предлагается расширить перечень правонарушений, на основании которого пассажиров вносят в такой реестр, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru