СМИ: В Стамбуле в заложники взяли работников завода Procter & Gamble
В Стамбуле вооружённый мужчина взял в заложники работников завода Procter & Gamble, сообщает телеканал Haberturk.
По данным канала, инцидент произошёл в пригороде Гебзе. На фабрику ворвался мужчина с пистолетом, который взял в заложники находившихся на работе сотрудников в знак протеста против нападений Израиля на сектор Газа.
На место происшествия вызвали полицейский спецназ, также туда отправились представители местных властей. Отмечается, что в районе фабрики были перекрыты все улицы.
Ранее суд в Москве приговорил к принудительному лечению мужчину, который в 2023 году захватил заложников в цветочном магазине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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