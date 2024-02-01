СМИ: В Стамбуле в заложники взяли работников завода Procter & Gamble

По данным канала, инцидент произошёл в пригороде Гебзе. На фабрику ворвался мужчина с пистолетом, который взял в заложники находившихся на работе сотрудников в знак протеста против нападений Израиля на сектор Газа.

На место происшествия вызвали полицейский спецназ, также туда отправились представители местных властей. Отмечается, что в районе фабрики были перекрыты все улицы.

Ранее суд в Москве приговорил к принудительному лечению мужчину, который в 2023 году захватил заложников в цветочном магазине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

