Мужчина выиграл два миллиона долларов во время разговора по телефону
Житель американского штата Миссури стал победителем лотереи и обладателем двух миллионов долларов (146,5 миллиона рублей). Приз достался ему, пока он разговаривал по телефону, сообщает UPI.
Во время автомобильной поездки из города Фористелл, штат Миссури Руди Мендесу (Rudy Mendez) пришлось припарковаться около автозаправки, чтобы поговорить по телефону. Пока он беседовал, зашел в магазин и купил лотерейный билет. Он принес небольшой выигрыш. Мужчина сделал еще одну покупку – и получил два миллиона долларов.
«Я думал, там написано 200 долларов, — рассказал он. — Потом убрал палец — и быстро повесил трубку», - рассказал удачливый победитель.
Теперь он вместе с супругой решает, как потратить выигрыш, отмечает Lenta.ru.
В прошлом году победителем крупнейшей лотереи в Соединенных Штатах Америки стал житель штата Нью-Джерси города Эдисон. После вычета налогов из 202 млн долларов он получил 142 млн долларов.
Ранее
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 908 / сут.
Умерли
91 695+475 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 868 / сут.
- Kyodo: власти Японии ограничили число сопровождающих глав государств на Олимпиаде
- Эксперт назвала опасные ошибки при зарядке смартфона
- В России испытывают «Спутник V» на пациентах с онкологией
- Новогодние украшения на улицах Москвы оставят до апреля
- «Аватар» вновь стал самой кассовой картиной в истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru