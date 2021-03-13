Мужчина выиграл два миллиона долларов во время разговора по телефону

Житель американского штата Миссури стал победителем лотереи и обладателем двух миллионов долларов (146,5 миллиона рублей). Приз достался ему, пока он разговаривал по телефону, сообщает UPI.

CNN: Житель США выиграл в лотерею более 730 млн долларов

Во время автомобильной поездки из города Фористелл, штат Миссури Руди Мендесу (Rudy Mendez) пришлось припарковаться около автозаправки, чтобы поговорить по телефону. Пока он беседовал, зашел в магазин и купил лотерейный билет. Он принес небольшой выигрыш. Мужчина сделал еще одну покупку – и получил два миллиона долларов.

«Я думал, там написано 200 долларов, — рассказал он. — Потом убрал палец — и быстро повесил трубку», - рассказал удачливый победитель.

Теперь он вместе с супругой решает, как потратить выигрыш, отмечает Lenta.ru.

В прошлом году победителем крупнейшей лотереи в Соединенных Штатах Америки стал житель штата Нью-Джерси города Эдисон. После вычета налогов из 202 млн долларов он получил 142 млн долларов.

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ФОТО: pixabay.com
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