Американец выиграл в лотерею $202 млн
13 февраля 202021:59
Определился победитель крупнейшей лотереи в Соединенных Штатах Америки, выигрыш которой составляет 202 млн долларов.
Как уточняет ОТР, обладателем счастливого билета стал житель штата Нью-Джерси города Эдисон. Согласно закону, победитель лотереи сможет получить 142 млн долларов, это сумма после вычета налогов.
Ранее в январе текущего года сообщалось, что в России житель Москвы впервые в истории выиграл миллиард рублей в лотерею.
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