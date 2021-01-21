CNN: Житель США выиграл в лотерею более 730 млн долларов

Житель США стал обладателем четвертого по величине джекпота Powerball в истории, выиграв 730 млн долларов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что сумма составит 731 млн долларов, если владелец выигрышного билета выберет платежи в течение 29 лет, при единовременной выплате сумма снизится до 546,8 млн долларов.

Выигрышный билет был продан в штате Мэриленд, уточняет телеканал.

По данным СМИ, самым крупным лотерейным джекпотом в США был выигрыш в размере 1,59 млрд долларов. Он был разыгран в Powerball в январе 2016 года.