CNN: Житель США выиграл в лотерею более 730 млн долларов
Житель США стал обладателем четвертого по величине джекпота Powerball в истории, выиграв 730 млн долларов. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что сумма составит 731 млн долларов, если владелец выигрышного билета выберет платежи в течение 29 лет, при единовременной выплате сумма снизится до 546,8 млн долларов.
Выигрышный билет был продан в штате Мэриленд, уточняет телеканал.
По данным СМИ, самым крупным лотерейным джекпотом в США был выигрыш в размере 1,59 млрд долларов. Он был разыгран в Powerball в январе 2016 года.
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