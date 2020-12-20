Мужчина в Турции заявил на ревнивую жену в прокуратуру за попытку заразить его коронавирусом

Женщина-врач, приревновав супруга, начала в него плеваться, чтобы заразить его коронавирусом, кусаться и даже совала свою руку ему в рот.

«Она и раньше избивала меня, но я никогда не жаловался. Теперь пришло время. Я думаю, она может нанести реальный вред мне или своим пациентам», - заявил в прокуратуре Мустафа.

Выяснилось, что мужчину поздравляла по телефону сестра.

Ранее выяснилось, что самые благоприятные условия для размножения коронавируса созданы в ротовой полости человека, передает RT содержание статьи на медицинском портале medRxiv.

