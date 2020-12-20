Мужчина в Турции заявил на ревнивую жену в прокуратуру за попытку заразить его коронавирусом

В Турции мужчина обратился с заявлением в прокуратуру на свою жену-врача, которая из ревности пыталась заразить его коронавирусом, сообщает Hurriyet Daily News.

Женщину, которая лечилась дома от коронавируса, разозлил звонок супругу. Мустафу, который ухаживал за заболевшей, поздравил с днем рождения приятный женский голос.

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Женщина-врач, приревновав супруга, начала в него плеваться, чтобы заразить его коронавирусом, кусаться и даже совала свою руку ему в рот.

«Она и раньше избивала меня, но я никогда не жаловался. Теперь пришло время. Я думаю, она может нанести реальный вред мне или своим пациентам», - заявил в прокуратуре Мустафа.

Выяснилось, что мужчину поздравляла по телефону сестра.

Ранее выяснилось, что самые благоприятные условия для размножения коронавируса созданы в ротовой полости человека, передает RT содержание статьи на медицинском портале medRxiv.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТурция
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