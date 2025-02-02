Мужчина поджег себя в квартире на юго-востоке Москвы
Мужчина поджег себя в квартире на улице Марьинский парк в Москве, где проживали его бывшая жена и трое детей. Об этом сообщает сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
По данным столичной прокуратуры, он пришел в квартиру бывшей жены, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и устроил поджог. В результате инцидента женщина и ее дочь 2009 года рождения получили ожоги и были госпитализированы. Сам мужчина покинул место происшествия, но позже тоже был госпитализирован. Люблинская межрайонная прокуратура взяла инцидент под контроль.
В конце 2024 года в разных регионах России произошло более 10 поджогов и взрывов. По версии правоохранителей, злоумышленники действовали по наводке мошенников. Правонарушители взрывали банкоматы, МФЦ и поджигали машины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru