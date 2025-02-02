Мужчина поджег себя в квартире на юго-востоке Москвы

По данным столичной прокуратуры, он пришел в квартиру бывшей жены, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и устроил поджог. В результате инцидента женщина и ее дочь 2009 года рождения получили ожоги и были госпитализированы. Сам мужчина покинул место происшествия, но позже тоже был госпитализирован. Люблинская межрайонная прокуратура взяла инцидент под контроль.

В конце 2024 года в разных регионах России произошло более 10 поджогов и взрывов. По версии правоохранителей, злоумышленники действовали по наводке мошенников. Правонарушители взрывали банкоматы, МФЦ и поджигали машины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

