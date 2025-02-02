Тарасова возмущена квотами для российских фигуристов на Олимпийских играх 2026

Тарасова отметила, что выступать в одиночку крайне рискованно из-за большого груза ответственности. По сути, этим они раскололи нашу команду, посетовала Тарасова.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на ОИ-26, которые пройдут в Италии. В квалификациях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», все кандидатуры российских фигуристов должны быть одобрены Международным союзом конькобежцев (ISU),

