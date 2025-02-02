Тарасова возмущена квотами для российских фигуристов на Олимпийских играх 2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала ограничения для российских фигуристов при отборе на Олимпийские игры 2026 года. Об этом Тарасова заявила в интервью «ВсеПроСпорт.ру».

СМИ: В России определились с фигуристами для квалификации на Олимпиаду-2026

Тарасова отметила, что выступать в одиночку крайне рискованно из-за большого груза ответственности. По сути, этим они раскололи нашу команду, посетовала Тарасова.

В декабре 2024-го Международный союз конькобежецев (ISU) объявил о допуске россиян к отбору на ОИ-26, которые пройдут в Италии. В квалификациях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине в нейтральном статусе.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», все кандидатуры российских фигуристов должны быть одобрены Международным союзом конькобежцев (ISU),

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
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