Более 61 тысяч человек стали жертвами израильской операции в Газе

Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек. Об этом сообщают РИА Новости.

Трех израильских заложников обменяют на 90 палестинских заключенных

Согласно данным, среди погибших - 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 сотрудника гражданской обороны.

9 января Израиль и «Хамас» приступили к реализации трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас», согласно условиям договора, должен постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Второй этап переговоров, включающий обсуждение полного вывода израильских войск из сектора Газа, должен начаться 3 февраля. Однако по сообщениям СМИ, Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) до встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча запланирована на вторник.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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