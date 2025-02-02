Более 61 тысяч человек стали жертвами израильской операции в Газе
Жертвами израильской военной операции стали более 61 тысячи человек. Об этом сообщают РИА Новости.
Согласно данным, среди погибших - 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 сотрудника гражданской обороны.
9 января Израиль и «Хамас» приступили к реализации трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас», согласно условиям договора, должен постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Второй этап переговоров, включающий обсуждение полного вывода израильских войск из сектора Газа, должен начаться 3 февраля. Однако по сообщениям СМИ, Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) до встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча запланирована на вторник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замглавы политбюро ХАМАС 3 февраля посетит Москву
- Более 61 тысяч человек стали жертвами израильской операции в Газе
- Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну
- Тарасова возмущена квотами для российских фигуристов на Олимпийских играх 2026
- Мировые цены кофе взлетели до максимума за последние полвека
- Мужчина поджег себя в квартире на юго-востоке Москвы
- МИД РФ призвал осудить на международном уровне удар ВСУ по интернату в Судже
- СМИ: Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час
- Вице-губернатор Приморского края Ефремов погиб в зоне СВО
- В провинции Мугла на юге Турции закрыли и опечатали почти 100 отелей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru