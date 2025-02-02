Более 61 тысяч человек стали жертвами израильской операции в Газе

Согласно данным, среди погибших - 1155 медицинских работников, 205 журналистов и 194 сотрудника гражданской обороны.

9 января Израиль и «Хамас» приступили к реализации трехэтапного прекращения огня в секторе Газа. «Хамас», согласно условиям договора, должен постепенно выпустить всех заложников, оставшихся в живых в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Второй этап переговоров, включающий обсуждение полного вывода израильских войск из сектора Газа, должен начаться 3 февраля. Однако по сообщениям СМИ, Израиль не намерен направлять делегацию переговорщиков в Доху (Катар) до встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча запланирована на вторник.

