Мировые цены кофе взлетели до максимума за последние полвека

За 2024 год год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов. В пятницу, 31 января, биржевые цены на арабику обновили рекорд - стоимость превысила 8,25 тысячи долларов за тонну.

Как отмечает производитель, поставки арабики могут еще сократиться из-за неурожая, вызванного неблагоприятной погодой. Дополнительными факторами, влияющими на цену, стали низкие запасы на биржевых складах, законодательные изменения и инфляция.

Ранее стало известно, что Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

