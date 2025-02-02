Мировые цены кофе взлетели до максимума за последние полвека
Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс» (экс-Paulig в России).
За 2024 год год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов. В пятницу, 31 января, биржевые цены на арабику обновили рекорд - стоимость превысила 8,25 тысячи долларов за тонну.
Как отмечает производитель, поставки арабики могут еще сократиться из-за неурожая, вызванного неблагоприятной погодой. Дополнительными факторами, влияющими на цену, стали низкие запасы на биржевых складах, законодательные изменения и инфляция.
Ранее стало известно, что Россия закупила рекордные 62 тысячи тонн кофе у Бразилии в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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