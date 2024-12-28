В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в торговом зале магазина

Полиция задержала мужчину, который поджег фейерверк в торговом зале одного из магазинов города Шахты Ростовской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД РФ по региону.

Он отметил, что сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего жителя города Новошахтинска. Фигурант был доставлен для разбирательства в отдел полиции.

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Согласно данным, гражданин под видом клиента зашел в магазин, где в торговом зале поставил коробку с фейерверком, поджег ее и скрылся. Мужчина объяснил, что ему поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил его перевести деньги в сумме 500 тысяч рублей на «безопасный счет», а также организовать поджог в одном из магазинов города.

Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН заявил, что пенсионерам, которые поджигают банкоматы и другие объекты в России, не стоит ожидать снисхождения от правоохранительных органов, они будут наказаны в соответствии с законом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ФейерверкиРостовская Область

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