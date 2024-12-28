В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в торговом зале магазина

Полиция задержала мужчину, который поджег фейерверк в торговом зале одного из магазинов города Шахты Ростовской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД РФ по региону.

Он отметил, что сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего жителя города Новошахтинска. Фигурант был доставлен для разбирательства в отдел полиции.