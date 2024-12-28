В Ростовской области мужчина устроил фейерверк в торговом зале магазина
Полиция задержала мужчину, который поджег фейерверк в торговом зале одного из магазинов города Шахты Ростовской области, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД РФ по региону.
Он отметил, что сотрудники уголовного розыска задержали 57-летнего жителя города Новошахтинска. Фигурант был доставлен для разбирательства в отдел полиции.
Согласно данным, гражданин под видом клиента зашел в магазин, где в торговом зале поставил коробку с фейерверком, поджег ее и скрылся. Мужчина объяснил, что ему поступил звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, который убедил его перевести деньги в сумме 500 тысяч рублей на «безопасный счет», а также организовать поджог в одном из магазинов города.
Против подозреваемого завели уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в разговоре с НСН заявил, что пенсионерам, которые поджигают банкоматы и другие объекты в России, не стоит ожидать снисхождения от правоохранительных органов, они будут наказаны в соответствии с законом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru