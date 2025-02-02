Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну

День сурка (Groundhog Day) отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, в этот день нужно внимательно следить за сурком, вылезающим из своей норы, чтобы узнать, когда наступит весна. Согласно народному поверью, если сурок пугается своей тени и прячется в нору, зима продлится еще полтора месяца. Если же погода облачная и Фил не видит своей тени, то ожидается ранний приход весны.



Это уже 139-й прогноз Фила. Наступление ранней весны он предсказывал всего 20 раз, в последний раз это случилось в прошлом году.



Традиция предсказывать весну по грызунам пришла в США с немецкими переселенцами. В XIX веке в Германии "метеорологом" был барсук. В Пенсильвании, из-за отсутствия барсуков, его заменили сурком.

В российском Крыму тоже наблюдают за сурками. Так, в прошлом году сурки-байбаки проснулись на несколько недель раньше обычного. Как объяснили специалисты, сурки являются лучшими синоптиками и очень точно чувствуют приближение времен года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

