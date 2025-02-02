СМИ: Движение по Крымскому мосту возобновили спустя час
На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».
Движение автотранспорта приостановили в 12.00 по московскому времени, а около 13.00 открыли снова.
Примерно в это же время приостанавливал движение и морской транспорт Севастополя. Спустя час он также возобновил работу.
Напомним, за час до этого стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено. Причины ограничений не назывались, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Крымский мост соединяет берега полуострова Крым и Краснодарского края. Его общая протяженность 19 километров – это самый длинный мост в Европе и России. Строительство моста продолжалось 2,5 года, а официальное открытие состоялось в 2018 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru