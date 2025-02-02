Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США

По словам Трампа, США платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады, но для этого нет никакой причины, ведь США не нужно ничего из того, что есть у Канады. Трамп отметил, что без этих субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна.

О намерении ввести пошлины в отношении Мексикы, Канады и Китая Трамп заявил сразу же после победы на президентских выборах. В субботу, 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.

В ответ власти Канады ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд), а президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать тарифные и прочие меры для защиты интересов страны, напоминает НСН.

