Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США
Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата. Об этом в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, США платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады, но для этого нет никакой причины, ведь США не нужно ничего из того, что есть у Канады. Трамп отметил, что без этих субсидий Канада перестанет существовать как жизнеспособная страна.
О намерении ввести пошлины в отношении Мексикы, Канады и Китая Трамп заявил сразу же после победы на президентских выборах. В субботу, 1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В отношении импорта из Мексики и Канады будут применяться тарифы в размере 25% (10% в отношении канадских энергоресурсов). На товары из КНР вводятся дополнительные тарифы в размере 10%. Меры вступят в силу 4 февраля. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг.
В ответ власти Канады ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд), а президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать тарифные и прочие меры для защиты интересов страны, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru