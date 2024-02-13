Мужчина избил проходившего мимо подростка под Новосибирском
13 февраля 202402:36
В Новосибирской области Следственный комитет расследует нападение на подростка, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло в городе Бердск. На видео, которое появилось в соцсетях, мужчина бьет по лицу подростка, который шел по улице. После нападения злоумышленник ушел, оставив несовершеннолетнего сидеть на земле с разбитым лицом.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Личность нападавшего устанавливается.
Ранее в Петербурге задержали избивавших прохожих на камеру треш-блогеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru