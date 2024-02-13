Мужчина избил проходившего мимо подростка под Новосибирском

В Новосибирской области Следственный комитет расследует нападение на подростка, сообщает «РЕН ТВ».

Молодые люди избили двух подростков около ТЦ на востоке Москвы

Это произошло в городе Бердск. На видео, которое появилось в соцсетях, мужчина бьет по лицу подростка, который шел по улице. После нападения злоумышленник ушел, оставив несовершеннолетнего сидеть на земле с разбитым лицом.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело. Личность нападавшего устанавливается.

Ранее в Петербурге задержали избивавших прохожих на камеру треш-блогеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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