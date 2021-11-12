Мужчина и ребенок погибли из-за отравления в Пензе

Тела мужчины 1974 года рождения и его 12-летней дочери нашли в квартире одного из жилых домов дома по улице Попова в Пензе, сообщает следственное управление СК по области.

Пятеро детей отравились угарным газом в Краснодарском крае

По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом. По данному факту инициировано уголовное дело. Тела обнаружили родственники.

Следователи и криминалисты проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее в Татарстане было заведено уголовное дело по факту гибели четырёх человек из-за отравления угарным газом.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Отравления
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