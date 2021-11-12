Мужчина и ребенок погибли из-за отравления в Пензе
Тела мужчины 1974 года рождения и его 12-летней дочери нашли в квартире одного из жилых домов дома по улице Попова в Пензе, сообщает следственное управление СК по области.
По предварительным данным, смерть наступила из-за отравления угарным газом. По данному факту инициировано уголовное дело. Тела обнаружили родственники.
Следователи и криминалисты проводят следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
Ранее в Татарстане было заведено уголовное дело по факту гибели четырёх человек из-за отравления угарным газом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Мужчина и ребенок погибли из-за отравления в Пензе
- Прокуратура ведет проверку по факту опрокидывания автобуса в Нижегородской области
- Россия разгромила Кипр со счётом 6:0
- Суд обязал Навального удалить видео о Дерипаске
- Роскосмос потратит выделенные правительством допсредства на исследование Венеры и Луны
- Apple разрешит близким получать данные iCloud после смерти пользователя
- Белорусский Красный Крест начал собирать помощь для мигрантов
- Глава РПЦ раскритиковал российские СМИ за использование заимствованных слов
- Волонтёры собрали полторы тысячи тонн промышленного мусора в Арктике
- Путин и Меркель во второй раз обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru