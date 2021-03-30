Пятеро детей отравились угарным газом в Краснодарском крае
Пятеро детей отравились угарным газом в частном доме, расположенном в одной из станиц Краснодарского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.
По данным агентства, инцидент произошел в станице Переясловская Брюховецкого района. Пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Состояние детей оценивается как средней и легкой тяжести.
Детали происшествия устанавливаются. По предварительной информации, причиной отравления стали неполадки в газовом оборудовании.
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