Пятеро детей отравились угарным газом в Краснодарском крае

Пятеро детей отравились угарным газом в частном доме, расположенном в одной из станиц Краснодарского края. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.



По данным агентства, инцидент произошел в станице Переясловская Брюховецкого района. Пятеро детей в возрасте от 4 до 15 лет госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Состояние детей оценивается как средней и легкой тяжести.

Детали происшествия устанавливаются. По предварительной информации, причиной отравления стали неполадки в газовом оборудовании.

