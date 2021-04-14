Четыре человека погибли из-за отравления газом в Татарстане

Уголовное дело возбуждено в Татарстане по факту гибели четырёх человек из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в селе Аксубаево. Среди погибших семья из четырех человек - супружеская пара и двое детей 2000 и 2002 года рождения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи решают вопрос о проведении необходимых экспертиз.

