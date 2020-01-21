Мужчин в России предлагают обучать семьеведению

В России предложили создавать общественные организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению. Автор инициативы - заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина («Единая Россия») сообщила об этом АГН «Москва».

По ее мнению, для мужчин это очень важно и организовывать такую работу необходимо во всех субъектах РФ. Депутат уточнила, что речь пока не идет о законодательной инициативе, но не исключила этого в будущем.