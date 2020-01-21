Мужчин в России предлагают обучать семьеведению
В России предложили создавать общественные организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению. Автор инициативы - заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина («Единая Россия») сообщила об этом АГН «Москва».
По ее мнению, для мужчин это очень важно и организовывать такую работу необходимо во всех субъектах РФ. Депутат уточнила, что речь пока не идет о законодательной инициативе, но не исключила этого в будущем.
Ранее Вторыгина выступала с инициативой учредить в России День отца. Однако Госдума отклонила этот законопроект.
15 января в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития в эфире НСН не поддержал эту идею.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россиян предлагают отправлять на принудительное лечение от алкоголизма
- При пожаре в Томской области погибли 10 граждан Узбекистана
- В Пенсионном фонде рассказали об уменьшении числа пенсионеров в России
- В результате пожара в Томской области погибли 11 мигрантов
- Новости за ночь: РФ представила Совбезу ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии