Мужчин в России предлагают обучать семьеведению

21 января 202008:44

В России предложили создавать общественные организации по обучению мужчин отцовству и семьеведению. Автор инициативы - заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина («Единая Россия») сообщила об этом АГН «Москва».

По ее мнению, для мужчин это очень важно и организовывать такую работу необходимо во всех субъектах РФ. Депутат уточнила, что речь пока не идет о законодательной инициативе, но не исключила этого в будущем.

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Ранее Вторыгина выступала с инициативой учредить в России День отца. Однако Госдума отклонила этот законопроект.

15 января в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития в эфире НСН не поддержал эту идею.


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ФОТО: pexels.com // J carter
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