Россиян больше не станет. Демографический кризис нарастает

Демографический прогноз на период до 2036 года, опубликованный статистическим ведомством, представлен в трех сценариях: высоком, среднем и низком. Самый оптимистичный предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м, - прогнозирует Росстат. При этом низкий вариант предусматривает снижение численности за 16 лет до 134,277 миллиона человек, а средний — до 142,993 миллионов. Выхода на естественный прирост населения не предполагает ни один из сценариев. Кроме того, как отмечает «Интерфакс», прогноз по продолжительности жизни отстает от предписанных президентским указом 80 лет уже в 2030 году.

С тех пор, как стала очевидна пессимистическая тенденция в сфере демографии, в качестве объяснений не устают кивать на демографические ямы прошлого, одной из которых страна «обязана» Великой Отечественной войне, другой – распаду СССР. Однако фундаментальная причина нынешнего демографического кризиса – социально-экономическая, - утверждал в эфире НСН глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«У людей с рождением детей резко ухудшается личная социально-экономическая ситуация. Ситуация в том, что молодежь не хочет рожать. Единственный способ избежать катастрофы – это делать ставку на многодетную семью. Надо совершенно по-другому увидеть русскую семью – как большую, с тремя-четырьмя детьми. Создать все условия, не только финансово-экономические, но и культурно-идеологические, чтобы с рождением четвертого ребенка семья в Российской Федерации попадала в условный коммунизм. Это единственный способ, чтобы наша страна, русские не исчезли из истории».

В правительстве это, судя по всему, понимают. Так, два дня назад вице-премьер Татьяна Голикова признала, что сложившихся темпов снижения смертности не хватило, чтобы сдержать естественную убыль населения, поскольку продолжается падение рождаемости. Его она, кстати, тоже объяснила демографическими процессами предыдущих периодов. Меры для исправления ситуации, по словам Голиковой, уже принимаются. Но, как мы знаем со слов президента Путина, исследования ФСО гласят, что эти меры видны далеко не всем.

