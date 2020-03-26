Музей-заповедник «Коломенское» закрылся из-за коронавируса
В Москве закрылся музей-заповедник «Коломенское» в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте заповедника.
«Коломенское» станет недоступен для посетителей с 26 марта до особого распоряжения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности закрытия на следующую неделю мест общественного питания, торговых центров и парков в центре города. Он отметил, что решение по этому вопросу будет объявлено в четверг.
Напомним, в среду оперативный штаб российской столицы объявил о смерти двух пожилых пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Умершим было 73 года и 88 лет. У обоих развилось воспаление лёгких, а также имелись сопутствующие осложнения.
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