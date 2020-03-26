Музей-заповедник «Коломенское» закрылся из-за коронавируса

«Коломенское» станет недоступен для посетителей с 26 марта до особого распоряжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности закрытия на следующую неделю мест общественного питания, торговых центров и парков в центре города. Он отметил, что решение по этому вопросу будет объявлено в четверг.

Напомним, в среду оперативный штаб российской столицы объявил о смерти двух пожилых пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Умершим было 73 года и 88 лет. У обоих развилось воспаление лёгких, а также имелись сопутствующие осложнения.

