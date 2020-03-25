Панов: Карантин не может не привести к падению экономики и уровня жизни
Писатель Вадим Панов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин обратился к населению в связи с ситуацией по коронавирусу
Сегодня президент России Владимир Путин обратился к гражданам по ситуации с коронавирусной инфекцией. В частности, глава государства объявил, что следующая неделя будет нерабочей. Россияне уйдут в вынужденный отпуск с 28 марта по 5 апреля включительно с сохранением зарплаты. Также был принят ряд социально-экономических мер для поддержки населения, малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии.
Вадим Панов: «Это очень важные и серьезные шаги. Я думаю, они действительно облегчат положение в это непростое время. Карантин, тотальное закрытие стран во всем мире не может не привести к падению экономики и, как следствие, к падению жизненного уровня. Мы все взрослые люди, и мы все это прекрасно понимаем. И мне очень нравится, что наш президент понимает это не хуже нас, а может даже намного лучше. И предложил, на мой взгляд, действительно правильные меры», – отмечает в интервью НСН Вадим Панов.
Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы
Минобороны усилило меры безопасности для участников Парада Победы на Красной площади 9 мая. Они находятся под пристальным наблюдением врачей и регулярно проходят медосмотры.
Вадим Панов: «Я думаю, что по мере приближения годовщины нашей Победы над немцами, разговоры о том, нужен ли парад или нет, буду возникать с завидной регулярностью. Я лично считаю, что парад нужен и должен состояться в любых условиях», – говорит он в эфире НСН.
Родители недовольны дистанционным образованием детей
Каждый пятый родитель в России недоволен дистанционным обучением детей. 41 процент респондентов ругает качество дистанционного обучения, а 35 процентов жалуются на то, что теперь ответственность за обучение детей легла на плечи родителей.
Вадим Панов: «На самом деле, у вас появилась великолепная возможность увидеть, как действительно ваши дети относятся к своему образованию. Потому что когда они рассказывают вам, что в школе они ведут себя идеально, а двойки им ставят по каким-то неведомым причинам, и вы им почему-то верите, а потом на школьных собраниях излагаете, это, мягко говоря, не вызывает особого доверия у окружающих», – комментирует писатель для слушателей НСН.
ВОЗ назвала США следующим эпицентром коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США.
Вадим Панов: «Возможно, кого-то это предупреждение удивит, но только не меня. Одно дело, снимать модные кинофильмы о том, как страна справляется с опасным вирусом и помогает всему остальному Земному шару преодолеть последствия кризиса. И другое дело, справиться с опасным вирусом и помочь хотя бы своим союзникам по НАТО», – рассказывает Вадим Панов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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