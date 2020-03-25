Панов: Карантин не может не привести к падению экономики и уровня жизни

Вадим Панов: «Это очень важные и серьезные шаги. Я думаю, они действительно облегчат положение в это непростое время. Карантин, тотальное закрытие стран во всем мире не может не привести к падению экономики и, как следствие, к падению жизненного уровня. Мы все взрослые люди, и мы все это прекрасно понимаем. И мне очень нравится, что наш президент понимает это не хуже нас, а может даже намного лучше. И предложил, на мой взгляд, действительно правильные меры», – отмечает в интервью НСН Вадим Панов.

