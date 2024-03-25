Мишустин поздравил директора Музея Победы с 60-летием
Глава правительства России Михаил Мишустин направил поздравление директору Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Музей Победы) Александру Школьнику в связи с 60-летием. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Мишустин отметил профессионализм, энергию и незаурядные организаторские способности Школьника. Он пожелал ему здоровья, успехов и благополучия.
Премьер назвал Музей Победы уникальным научно-исследовательским и культурно-просветительским центром, где хранится память о героических событиях Великой Отечественной войны. По его словам, ежегодно музей посещают миллионы человек разных поколений.
Александр Школьник родился 25 марта 1964 года в Нижнем Тагиле. Музей Победы возглавил в 2017 году. Он является кавалером орденов Почета и Александра Невского, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: теракт в «Крокусе» совершен радикальными исламистами
- Бастрыкин: следствие установило хронологию событий в «Крокусе»
- Эксперт заявил о психической атаке в Telegram после теракта в «Крокусе»
- Число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 139
- Мишустин поздравил директора Музея Победы с 60-летием
- Агаларов: при восстановлении «Крокуса» создадут мемориал
- МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»
- Хинштейн: охрана «Крокуса» не выехала на место после теракта
- Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику
- СМИ: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru