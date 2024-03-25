Мишустин поздравил директора Музея Победы с 60-летием

Глава правительства России Михаил Мишустин направил поздравление директору Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Музей Победы) Александру Школьнику в связи с 60-летием. Телеграмма опубликована на сайте кабмина.

Мишустин отметил профессионализм, энергию и незаурядные организаторские способности Школьника. Он пожелал ему здоровья, успехов и благополучия.

Премьер назвал Музей Победы уникальным научно-исследовательским и культурно-просветительским центром, где хранится память о героических событиях Великой Отечественной войны. По его словам, ежегодно музей посещают миллионы человек разных поколений.

Александр Школьник родился 25 марта 1964 года в Нижнем Тагиле. Музей Победы возглавил в 2017 году. Он является кавалером орденов Почета и Александра Невского, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

