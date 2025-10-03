Музей Победы проведет программу ко Дню учителя

Праздник запланирован на 4 и 5 октября. Педагогов и их подопечных ждут эстафеты, спортивные состязания, квест и большой праздничный концерт. Все мероприятия в рамках проекта семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» будут бесплатными.



Организаторы подготовили экскурсии, мастер-классы, спортивные соревнования и творческие состязания. Гостей ждут интерактивные точки «Мастерская музыки», «Тестирование по нормативам всесоюзных ФФСК ГТО», тематические фотозоны, а также площадки ДОСААФ, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, блок мастер-классов «Живая история» и многое другое. Всего же около Музея Победы будут работать 80 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, которые воссоздают атмосферу 1940-х годов.

На интерактивных площадках «Игротека» можно будет поиграть в профориентационную игру «Первые. Шаг в Профессию» и не только. Посетителей мемориального комплекса пригласят познакомиться с высшими военными учебными заведениями. Кроме того, учителя с учениками смогут пройти квиз о выдающихся людях нашего Отечества на площадке «Книга – ключ к Победе!».

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства.

Генеральными информационными партнерами проекта выступают медиахолдинг АО «Москва Медиа», телерадиокомпания «Звезда», НСН, радиостанция «НАШЕ Радио», газета «Аргументы Недели», Информационное агентство «Мангазея», медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», а также медиахолдинг «Вечерняя Москва».

