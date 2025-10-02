Музей Победы подготовил праздничные концерты ко Дню учителя

Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты более 10 коллективов начинающих артистов и профессионалов. Так, в субботу состоится концерт ансамбля русской песни «Подмосковье». Артисты выступят у легендарной полуторки. На главной сцене «Г.О.Р.А.», в свою очередь, выступят хореографические студии «Наследие» и «Виртуоз».

В воскресенье же на «Фронтовой агитбригаде» выступят солисты вокальной студии «FaSiLа», детский вокальный ансамбль «Самые Небесамые» и солистка сводного военного оркестра детей и молодёжи, руководитель проекта «СВОя музыка» Елизавета Тарасова. Кроме того, посетителей порадуют своей программой студенты кафедры эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, а также вокальная студия «ИзюМЫ».

Помимо всего прочего, в Музее «Г.О.Р.А.» состоится литературно-музыкальная постановка «Чтобы помнили», подготовленная детским театральным объединением «Брусника». Также там пройдут такие мероприятия, как фестиваль «Учитель. Друг. Наставник» и школьная дискотека.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

