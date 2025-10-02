Музей Победы подготовил праздничные концерты ко Дню учителя
В Музее Победы 4 и 5 октября пройдут праздничные концертные программы, приуроченные ко Дню учителя.
Москвичи и гости столицы смогут посетить концерты более 10 коллективов начинающих артистов и профессионалов. Так, в субботу состоится концерт ансамбля русской песни «Подмосковье». Артисты выступят у легендарной полуторки. На главной сцене «Г.О.Р.А.», в свою очередь, выступят хореографические студии «Наследие» и «Виртуоз».
В воскресенье же на «Фронтовой агитбригаде» выступят солисты вокальной студии «FaSiLа», детский вокальный ансамбль «Самые Небесамые» и солистка сводного военного оркестра детей и молодёжи, руководитель проекта «СВОя музыка» Елизавета Тарасова. Кроме того, посетителей порадуют своей программой студенты кафедры эстрадно-джазового вокала Института современного искусства, а также вокальная студия «ИзюМЫ».
Помимо всего прочего, в Музее «Г.О.Р.А.» состоится литературно-музыкальная постановка «Чтобы помнили», подготовленная детским театральным объединением «Брусника». Также там пройдут такие мероприятия, как фестиваль «Учитель. Друг. Наставник» и школьная дискотека.
Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ядерный вопрос: Почему Ким Чен Ын откажется от переговоров с Трампом
- Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Абхазию и Белоруссию
- Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
- Удар по республиканцам: Чем обернется для Трампа шатдаун в США
- Минтранс планирует апробировать систему идентификации пассажиров к концу года
- В списке локализованных автомобилей для такси не нашли замены Kia и Skoda
- «Последнее, чего хочется»: В Госдепе высказались о втягивании НАТО в войну с РФ
- Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков о ВС России
- Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»
- Делягин согласился, что Дерипаска стал похож на бурлака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru