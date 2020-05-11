Музеи Ленобласти возобновят работу 12 мая

Власти Ленинградской области объявили о возобновлении работы музеев на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.

Отмечается, что обязательное требование при посещении музея – наличие защитной маски. Также музеи предусмотрят ограничение по количеству посетителей.

Кроме того, по данным агентства, в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском возобновят деятельность кинотеатры. Их наполняемость не должна будет превышать половины зала.

Напомним, музеи были закрыты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Многие из культурных учреждений запустили онлайн-проекты. Ранее Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что онлайн-проекты музея набрали около 20 млн просмотров с момента введения ограничений на посещение культурных учреждений из-за коронавируса.

