Музеи Ленобласти возобновят работу 12 мая
Власти Ленинградской области объявили о возобновлении работы музеев на территории региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную администрацию.
Отмечается, что обязательное требование при посещении музея – наличие защитной маски. Также музеи предусмотрят ограничение по количеству посетителей.
Кроме того, по данным агентства, в Волховском, Лодейнопольском, Лужском, Подпорожском и Сланцевском возобновят деятельность кинотеатры. Их наполняемость не должна будет превышать половины зала.
Напомним, музеи были закрыты в целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Многие из культурных учреждений запустили онлайн-проекты. Ранее Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что онлайн-проекты музея набрали около 20 млн просмотров с момента введения ограничений на посещение культурных учреждений из-за коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru