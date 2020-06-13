Музеи и павильоны ВДНХ откроются для посещения с 16 июня
С 16 июня музей ВДНХ, центр славянской письменности «Слово», центр «Космонавтика и авиация» начинают свою работу. Побывать там можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, кроме выходного в понедельник. О правилах посещения музеев рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она отметила, что в музеях введено ограничение по количестве одновременного нахождения гостей в помещении.
«На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек — в зависимости от размеров помещения. А, например, центр “Космонавтика и авиация” площадью более 15 тысяч квадратных метров готов принимать до 100 посетителей за раз», — сказала Сергунина.
Чтобы регулировать число посетителей и обеспечить безопасность их здоровью, музеи организовали продажу электронных билетов. Прийти в музей можно строго только в указанное в билетах время. Купить их можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки.
Ограничения по количеству посетителей отсутствуют в «Москвариуме» и историческом парке «Россия — моя история». Однако, сотрудники будут следить за соблюдением гостями социальной дистанции. Также для посетителей при входе и выходе в павильоны потребуется дезинфицировать руки, для чего в холлах установят санитайзеры, и носить маски или респираторы.
Ранее депутат Московской городской думы Мария Киселева рассказала, как москвичи смогут заниматься спортом на открытом воздухе и в залах в рамках снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
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