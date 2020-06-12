Депутат Мосгордумы: Жители столицы с 16 июня смогут посещать спортивные мероприятия

«Это как раз обеспечит безопасность, поскольку сидеть они будут далеко друг от друга. Самые ярые болельщики и поклонники смогут воочию увидеть состязания и игры. Мне кажется, это большой плюс и для болельщиков, и для спортсменов. Болельщики смогут полностью прочувствовать свои эмоции, а спортсмены, конечно же, заряжаются от энергии болельщиков, и это вдохновляет на выступления, на новые рекорды, свершения»,- сказала Мария Киселева. отметила парламентарий.

Она напомнила, что следующий этап снятия ограничений в столице начнется с 23 июня.

«Следующий этап тоже очень важный, которого ждут многие - 23 июня начнут работать спортклубы, бассейны, фитнес. Это касается не только профессиональных спортсменов, но и всех жителей, которые привыкли вести здоровый образ жизни. К счастью, в наше время здоровый образ жизни, занятия спортом очень актуальны и востребованы»,- заявила депутат.

Мария Киселева отметила, что посещение спортивных залов и клубов будет происходить по предварительной записи, чтобы регулировать число посетителей и обеспечить соблюдение социальной дистанции между ними, а также других санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников в беседе с НСН рассказал, что клиентам фитнес-центров не стоит опасаться «посткоронавирусного» повышения цен.

«Не буду говорить, что мы знали о том, что фитнес-клубы откроются именно 23 июня, но понимали, что приблизительно в этих числах это может произойти. Поэтому все меры Роспотребнадзора мы будем выполнять, к визиту наших клиентов мы будем готовы. Что касается стоимости, то мы не планируем повышать цены – относительно тех, что были до закрытия [из-за пандемии COVID-19]. К тому же, сейчас подходящее время для того, чтобы выгодно купить абонементы в фитнес-клуб, потому что мы сделали специальные "антикризисные" предложения», - отметил собеседник НСН.

