Депутат Мосгордумы: Жители столицы с 16 июня смогут посещать спортивные мероприятия
Москвичи с 16 июня смогут посещать спортивные мероприятия. В рамках поэтапного снятия ограничений из-за распространения коронавируса открываются фитнес-залы и станут доступны стадионы, рассказала Агентству городских новостей «Москва» депутат Московской городской думы Мария Киселева.
Парламентарий отметила, что зрители спортивных состязаний на стадионах будут немногочисленными – введено жесткое ограничение. На трибунах должно быть занято не больше 10 процентов от посадочных мест. По мнению Киселевой, это позволит обеспечить безопасность.
«Это как раз обеспечит безопасность, поскольку сидеть они будут далеко друг от друга. Самые ярые болельщики и поклонники смогут воочию увидеть состязания и игры. Мне кажется, это большой плюс и для болельщиков, и для спортсменов. Болельщики смогут полностью прочувствовать свои эмоции, а спортсмены, конечно же, заряжаются от энергии болельщиков, и это вдохновляет на выступления, на новые рекорды, свершения»,- сказала Мария Киселева. отметила парламентарий.
Она напомнила, что следующий этап снятия ограничений в столице начнется с 23 июня.
«Следующий этап тоже очень важный, которого ждут многие - 23 июня начнут работать спортклубы, бассейны, фитнес. Это касается не только профессиональных спортсменов, но и всех жителей, которые привыкли вести здоровый образ жизни. К счастью, в наше время здоровый образ жизни, занятия спортом очень актуальны и востребованы»,- заявила депутат.
Мария Киселева отметила, что посещение спортивных залов и клубов будет происходить по предварительной записи, чтобы регулировать число посетителей и обеспечить соблюдение социальной дистанции между ними, а также других санитарно-эпидемиологических требований.
Ранее генеральный директор Русской Фитнес Группы, сети фитнес-клубов World Class Николай Прянишников в беседе с НСН рассказал, что клиентам фитнес-центров не стоит опасаться «посткоронавирусного» повышения цен.
«Не буду говорить, что мы знали о том, что фитнес-клубы откроются именно 23 июня, но понимали, что приблизительно в этих числах это может произойти. Поэтому все меры Роспотребнадзора мы будем выполнять, к визиту наших клиентов мы будем готовы. Что касается стоимости, то мы не планируем повышать цены – относительно тех, что были до закрытия [из-за пандемии COVID-19]. К тому же, сейчас подходящее время для того, чтобы выгодно купить абонементы в фитнес-клуб, потому что мы сделали специальные "антикризисные" предложения», - отметил собеседник НСН.
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