Портал «Музейная Москва онлайн» организовал выставку ко дню рождения Пушкина
Более 30 выставок, посвященных биографии и творчеству русского поэта Александра Пушкина, организованы на портале «Музейная Москва онлайн» к 221 годовщине рождения поэта 6 июня. На онлайн-площадках представлены редкие экспонаты, связанные с жизнью и творчеством классика мировой литературы.
«На портале собраны больше 30 онлайн-выставок и сотни экспонатов, посвященных Пушкину: портреты поэта и его современников, письма, иллюстрации к произведениям, старинные афиши и архивные издания, в том числе на иностранных языках», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В экспозиции представлено письмо Пушкина к деду его будущей супруги Натальи Гончаровой — Афанасию Николаевичу Гончарову. В нем идет речь о помолвке влюбленных (1830 год). Представлены также два новых экспоната из коллекции Государственного музея А.С. Пушкина, связанные с выходом в свет поэмы «Руслан и Людмила». Подборка иллюстраций, выполненных разными художниками, к сказкам Пушкина: Бориса Смирнова «По равнинам океана едет флот царя Салтана...» (1915 год), Татьяны Мавриной «У моря видел дуб зеленый» (1970 год) и Анатолия Елисеева «Бедненький бес под кобылу подлез» (1987 год) - заинтересует детскую аудиторию.
Найти все экспонаты и выставки на портале «Музейная Москва онлайн», посвященные жизни и творчеству Александра Пушкина, можно через строку поиска. Всего на портале «Музейная Москва онлайн» представлены свыше 50 тысяч снимков предметов из коллекций 38 городских музеев и выставочных пространств.
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