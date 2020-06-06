Портал «Музейная Москва онлайн» организовал выставку ко дню рождения Пушкина

Более 30 выставок, посвященных биографии и творчеству русского поэта Александра Пушкина, организованы на портале «Музейная Москва онлайн» к 221 годовщине рождения поэта 6 июня. На онлайн-площадках представлены редкие экспонаты, связанные с жизнью и творчеством классика мировой литературы.

«На портале собраны больше 30 онлайн-выставок и сотни экспонатов, посвященных Пушкину: портреты поэта и его современников, письма, иллюстрации к произведениям, старинные афиши и архивные издания, в том числе на иностранных языках», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.