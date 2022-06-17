Мутко: Рост цен на жильё в России не превысит инфляцию

В тоже время он сообщил о том, что рост цен на недвижимость с другой стороны будет ограничивать падение потребительского спроса, на который влияют реальные доходы населения.

Ранее Мутко заявил, что около 40% жителей России не могут взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%.

