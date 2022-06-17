Мутко: Рост цен на жильё в России не превысит инфляцию

Генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что рост цен на жильё в России продолжится, сообщают РИА Новости.

По словам Мутко, стоимость жилья будет зависеть от уровня инфляции в стране.

«По нашим оценкам, рост цен на жилье в 2022 году не превысит инфляцию», - отметил гендиректор компании «Дом.РФ».

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В тоже время он сообщил о том, что рост цен на недвижимость с другой стороны будет ограничивать падение потребительского спроса, на который влияют реальные доходы населения.

Ранее Мутко заявил, что около 40% жителей России не могут взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%.

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