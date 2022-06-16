Мутко: 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке
Около 40% жителей России не могут взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%. Об этом заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время Петербургского международного экономического форума.
По его словам, в России 2,2 млн граждан стоит в очереди на жилье.
Мутко считает, что в стране нужно развивать рынок арендного жилья как дополнительный способ улучшения жилищных условий граждан.
Ранее Сбербанк сообщил, что ожидает падения выдачи ипотеки на 20-30% в 2022 году. Российские инвесторы больше не вкладывают в отечественный рынок недвижимости, все они начали активно инвестировать в жилье в Турции и Дубае, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Жену экс-президента Молдавии обвинили в незаконном обогащении на €1 млн
- В Сербии заявили о нежелании вступать в НАТО и вводить санкции против России
- Мутко: 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке
- В США заявили, что не намерены принуждать Украину идти на территориальные уступки РФ
- Макрон выступил за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС
- Лавров оценил угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту
- В России на поддержку семей с детьми выделено 1,7 триллиона рублей
- В России обязательный ЕГЭ по истории пока вводить не будут
- Песков заявил, что Путин не будет объявлять о мобилизации на ПМЭФ
- Глава ВТБ Костин предложил ограничить работу иностранных банков в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru