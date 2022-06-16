Мутко: 40% россиян не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке

Около 40% жителей России не могут взять ипотечный кредит, даже если ставка будет 0%. Об этом заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, в России 2,2 млн граждан стоит в очереди на жилье.

Мутко считает, что в стране нужно развивать рынок арендного жилья как дополнительный способ улучшения жилищных условий граждан.

Ранее Сбербанк сообщил, что ожидает падения выдачи ипотеки на 20-30% в 2022 году. Российские инвесторы больше не вкладывают в отечественный рынок недвижимости, все они начали активно инвестировать в жилье в Турции и Дубае, рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Виталий МуткоИпотека
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