Риелтор: Льготная ипотека и пониженная ставка ЦБ не спасут рынок недвижимости
Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что рынок должен скорректировать ситуацию самостоятельно, снизив и цены, и объемы продаж.
Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН объяснил, почему минимальные проценты по ипотеке не делают ее более доступной.
«Даже с минимальными процентами ипотека стала недоступна для людей. Цены выросли неоправданно и необоснованно. Основная угроза в том, что люди, несмотря на то, что у них есть низкая ставка по льготной ипотеке, стали платить в два раза больше ежемесячные платежи в связи с ростом цен. А это становится недоступно, особенно для тех семей, для которых и принимались эти решения по льготной ипотеке. То есть, рост цен практически схлопнул платежеспособный спрос. Поэтому дальнейшая поддержка спроса путем снижения ставки не совсем корректна, мы находимся все-таки в рыночной экономике. Необходимо, что рынок скорректировал эту историю за счет снижения цен и снижения объемов продаж», - отметил он.
В ближайшее время на рынке недвижимости России ожидается огромное количество персональных дефолтов из-за невозможности выплачивать ипотеку, заявила ранее эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская в пресс-центре НСН.
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