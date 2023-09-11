Мутко предложил субсидировать в России ипотеку на большие квартиры

Нужно снизить ипотечные ставки на квартиры большой площади, предложил глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко, передает РИА Новости.

Первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%

По его словам, такой шаг может простимулировать застройщиков строить дома с квартирами большой площади.

Мутко отметил, что на сегодняшний день 53% жилья в новых домах составляют однокомнатные квартиры.

Ранее стало известно, что льготную сельскую ипотеку, при определённых условиях, могут вновь начать выдавать с 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:СтроительствоНедвижимостьСубсидииИпотека

Горячие новости

Все новости

партнеры