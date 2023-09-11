Мутко предложил субсидировать в России ипотеку на большие квартиры
11 сентября 202315:39
Нужно снизить ипотечные ставки на квартиры большой площади, предложил глава института развития «Дом.рф» Виталий Мутко, передает РИА Новости.
По его словам, такой шаг может простимулировать застройщиков строить дома с квартирами большой площади.
Мутко отметил, что на сегодняшний день 53% жилья в новых домах составляют однокомнатные квартиры.
Ранее стало известно, что льготную сельскую ипотеку, при определённых условиях, могут вновь начать выдавать с 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Десяти российским городам присвоили звание «Город трудовой доблести»
- Глава РСПП Шохин заявил о беспокойстве бизнесменов из-за национализации
- Мутко предложил субсидировать в России ипотеку на большие квартиры
- Зеленский пригрозил Евросоюзу украинскими беженцами в случае сокращения помощи
- AFP: Армения начала совместные учения с американскими миротворцами
- Песков заявил, что Шольц и Макрон утратили возможность быть посредниками
- Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Киеву в активизации Starlink у Крыма
- В Госдуме призвали россиян устроить бойкот странам Евросоюза
- Песков: Ким Чен Ын может встретиться с Путиным один на один
- Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что СВО продлится «еще года два-три»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru