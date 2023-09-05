Первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%
В правительстве России идёт дискуссия по поводу возможных изменений механизма льготной ипотеки, в частности, речь идёт об увеличении обязательного первоначального взноса до 20%. Такие планы озвучил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков на полях форуму «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
По словам чиновника, механизм льготной ипотеки планируется скорректировать в краткосрочной перспективе. При этом он подчеркнул, что власти думают над тем, как сделать его в дальнейшем более стабильным, чтобы пришлось вводить такого рода нововведения.
Как уточнил Чебесков, в данном случае предполагаемые изменения вызваны резким повышением Центробанком ключевой ставки. Однако, если она в дальнейшем сильно снизится, это станет невыгодно самим кредитным учреждениям.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее появились неофициальные сообщения о том, что кабинет министров планирует увеличить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Кроме того, предполагается понизить на 0,5% предельную величину субсидии банкам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru