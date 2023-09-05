Первый взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%

В правительстве России идёт дискуссия по поводу возможных изменений механизма льготной ипотеки, в частности, речь идёт об увеличении обязательного первоначального взноса до 20%. Такие планы озвучил директор департамента финансовой политики министерства финансов Иван Чебесков на полях форуму «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

По словам чиновника, механизм льготной ипотеки планируется скорректировать в краткосрочной перспективе. При этом он подчеркнул, что власти думают над тем, как сделать его в дальнейшем более стабильным, чтобы пришлось вводить такого рода нововведения.