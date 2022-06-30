Госдума приняла закон о конфискации авто за выброс мусора в неположенном месте
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о введении штрафов за мусор, выброшенный из машины в неположенном месте. Об этом пишет «Интерфакс».
Документ предполагает, что гражданам, выбрасывающим мусор из автомобиля, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», грозит штраф в 10–15 тысяч рублей. При этом должностным лицам придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей, юрлицам — 30–50 тысяч. Факт правонарушения может быть зафиксирован фото- и видеокамерой. Подобный механизм действует в Московской области, пишет РИА ФАН.
В случае повторного нарушения в течение года размер штрафа для физлиц вырастет до 20–30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 40–60 тысяч с возможной конфискацией автомобиля-«орудия» правонарушения. За повторный выброс мусора в неположенном месте юрлицам также грозит конфискация авто и штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
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