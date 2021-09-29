«Мусор под ковром». Военный обозреватель назвал причину гибели армейских служащих
Военный обозреватель Александр Гольц рассказал НСН, как положить конец беспорядкам в армии.
В воинской части в Свердловской области, где накануне от удара током погиб срочник, скончался второй солдат. 19-летний повар покончил с собой. Военный обозреватель Александр Гольц в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" предположил, что это не случайность.
«Скорее всего, это не просто совпадение. Такие мои предположения. Инциденты с военнослужащими случаются во всех армиях мира. Вопрос в том, как государство и общество на них реагирует. Наше государство забирает 18-летних юношей из семей и должно нести ответственность за их жизнь. Любая армия – зона, где существует избыточный риск для жизни. Если взрослый человек сам решает служить там, то это его дело. В данном случае мы имеем дело с решением государства. Как ни крути, оно несет за это ответственность. Даже если это связано с какими-то эксцессами, случайностями. В любом случае, что-то послужило причиной этому: какие-то недостатки в организации безопасности деятельности воинской части», – заявил он.
Эксперт рассказал о том, как справиться с подобными инцидентами.
«У нас есть замечательный пример борьбы с такими происшествиями. В 2008-2012 году эти эксцессы свелись к нулю. Комитет солдатских матерей всерьез обсуждал в этот момент вопрос о закрытии организации, поскольку тогда просто не было тем для обсуждения. Об этом говорила его руководитель Валентина Мельникова. В этот период министр обороны Сердюков и начальник генерального штаба Макаров проводили совершенно беспощадную политику. В случае любых инцидентов, связанных с жизнью и безопасностью военнослужащих, увольнялась вся цепочка командования: от командира взвода – до командира соединения. Об этом узнали в воинских частях, соответственно, инциденты прекратились», - отметил он.
Военный обозреватель добавил, что беспорядки в армии возобновились не так давно.
«Просто все расслабились. Политика с применением жестких наказаний ушла. Это снова стало мгновенно известно в войсках. Вернулась практика «заметания мусора под ковер» со всеми вытекающими последствиями. То есть подобные инциденты стали аккуратно затираться, прятаться. Даже СМИ не могут отследить все эти случаи. Мы многого не знаем. Это надо отслеживать всю региональную прессу. Где-то осуществляется жуткое давление на родителей, чтобы подробности историй не были обнародованы», - резюмировал Гольц.
Ранее стало известно, что в российской армии нарастят число резервистов.
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