«Мусор под ковром». Военный обозреватель назвал причину гибели армейских служащих

В воинской части в Свердловской области, где накануне от удара током погиб срочник, скончался второй солдат. 19-летний повар покончил с собой. Военный обозреватель Александр Гольц в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" предположил, что это не случайность.

«Скорее всего, это не просто совпадение. Такие мои предположения. Инциденты с военнослужащими случаются во всех армиях мира. Вопрос в том, как государство и общество на них реагирует. Наше государство забирает 18-летних юношей из семей и должно нести ответственность за их жизнь. Любая армия – зона, где существует избыточный риск для жизни. Если взрослый человек сам решает служить там, то это его дело. В данном случае мы имеем дело с решением государства. Как ни крути, оно несет за это ответственность. Даже если это связано с какими-то эксцессами, случайностями. В любом случае, что-то послужило причиной этому: какие-то недостатки в организации безопасности деятельности воинской части», – заявил он.