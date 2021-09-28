СМИ: срочник из воинской части в Свердловской области найден мёртвым
Солдата-срочника, который пропал в Свердловской области, обнаружен мёртвым, сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.
Собеседник агентства уточнил, что военнослужащий не сбежал, а заблудился. Также он предположил, что солдат погиб в результате несчастного случая.
«Хотел, видимо, залезть на столб, чтобы посмотреть, сориентироваться в местности, и его ударило током», - добавил собеседник агентства.
Официальных комментариев об инциденте пока не поступало.
Ранее в СМИ появилась информация, что из воинской части в Свердловской области с оружием сбежал военнослужащий-срочник.
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