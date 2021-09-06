В российской армии нарастят число резервистов
6 сентября 202106:18
Министерство обороны России приняло решение нарастить численность резервистов в армии, сообщает ТАСС.
В ведомстве не стали уточнять, сколько в настоящее время резервистов в войсках, и на сколько будет увеличено их количество.
Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что число граждан для призыва на срочную военную службу увеличивать не планируется. В ходе весенней кампании текущего года на срочную службы были призваны 134 тыс. 650 граждан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru