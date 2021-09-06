В российской армии нарастят число резервистов

В ведомстве не стали уточнять, сколько в настоящее время резервистов в войсках, и на сколько будет увеличено их количество.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что число граждан для призыва на срочную военную службу увеличивать не планируется. В ходе весенней кампании текущего года на срочную службы были призваны 134 тыс. 650 граждан.

