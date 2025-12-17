Белоусов: Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек

Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили 500 тысяч человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Андрей Белоусов.

Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов

Он отметил, что в 2025 году Объединенная группировка войск России на треть снизила боевой потенциал украинской армии.

«Требуется и дальше навязывать противнику свою волю... взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск», — цитирует Белоусова RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если переговоры не достигнут успеха, то Россия добьётся освобождения исторических земель военным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФ

