Белоусов: Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек
Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) превысили 500 тысяч человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Андрей Белоусов.
Он отметил, что в 2025 году Объединенная группировка войск России на треть снизила боевой потенциал украинской армии.
«Требуется и дальше навязывать противнику свою волю... взламывать оборону ВСУ, уничтожая их группировки войск», — цитирует Белоусова RT.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если переговоры не достигнут успеха, то Россия добьётся освобождения исторических земель военным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «СМС на 25 миллиардов»: Чем грозит операторам перевод банковских уведомлений в МАХ
- Белоусов: Эффективность ПВО РФ против атак ВСУ составляет 97%
- Лучше не будет: Россиянам посоветовали не откладывать покупку жилья в ипотеку
- Белоусов: Потери ВСУ превысили 500 тысяч человек
- Россиян ждет дефицит? Фермеры пожаловались на «яичный кризис»
- Путин: Россия добьется освобождения исторических земель военным путем
- «Закусывая земляникой»: Кончаловский рассказал о работе над спектаклем «Макбет»
- Госдума одобрила введение электронных студенческих билетов и зачетных книжек
- Путин: Российские войска в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов
- Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках транспорта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru