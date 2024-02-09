Попова: СOVID-19 значимого риска для жизни и здоровья людей сегодня не несет

Короновирус на сегодняшний день значимого риска для жизни и здоровья не несет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе лекции перед студентами на ВДНХ в рамках выставки «Россия», сообщает «Российская газета».

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По её словам, заболевание обрело сезонной характер, как и предполагали ученые. Он отметила, что несмотря на небольшой рост числа инфицированных, нет значимого числа осложнений.

«Поэтому мы не призываем массово носить маски», - пояснила Попова.

Вместе с тем, она призвала не забывать об элементарной гигиене рук, а также об уборке помещений дома и на работе.

Глава Роспотребнадзора добавила, что волны заболеваемости будут, чуть больше или чуть меньше, но значимого риска для здоровья они уже не создадут.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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