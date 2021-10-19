Мурашко заявил об отсутствии проблем с вакциной от COVID-19 в России

В России достаточно вакцин от коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Министр здравоохранения подчеркнул, что в настоящий момент в общей сложности работают более 15 тысяч пунктов вакцинации, препаратов достаточное количество, затруднений не испытывает ни один регион.

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Между тем, заболеваемость COVID-19 увеличивается в 79 регионах России из 85. Такую статистику во вторник, 19 октября, привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, динамика прироста COVID-19 составляет от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области. Только в шести субъектах федерации ситуация остаётся стабильной.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МинздравРоссияВакцинация
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