Мурашко заявил об отсутствии проблем с вакциной от COVID-19 в России

Между тем, заболеваемость COVID-19 увеличивается в 79 регионах России из 85. Такую статистику во вторник, 19 октября, привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, динамика прироста COVID-19 составляет от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области. Только в шести субъектах федерации ситуация остаётся стабильной.

