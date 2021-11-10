Мурашко заявил о завершении исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Исследования применения вакцины от коронавируса для подростков завершены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил глава Минздрава, сейчас эксперты оценивают результаты испытаний.
Клиническое исследование применения препарата «Спутника V» для подростков 12-17 лет стартовало в Москве в июле. В исследовании приняли участие 100 детей.
Ранее Мурашко заявил, что текущая волна заражения коронавирусом распространяется гораздо быстрее предыдущих. По словам главы Минздрава, с появлением новых штаммов фаза осложнения стала развиваться значительно быстрее, отмечает RT.
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