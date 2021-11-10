Мурашко заявил о завершении исследований вакцины от COVID-19 для подростков

Исследования применения вакцины от коронавируса для подростков завершены, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко назвал более «стремительной» новую волну коронавируса

Как отметил глава Минздрава, сейчас эксперты оценивают результаты испытаний.

Клиническое исследование применения препарата «Спутника V» для подростков 12-17 лет стартовало в Москве в июле. В исследовании приняли участие 100 детей.

Ранее Мурашко заявил, что текущая волна заражения коронавирусом распространяется гораздо быстрее предыдущих. По словам главы Минздрава, с появлением новых штаммов фаза осложнения стала развиваться значительно быстрее, отмечает RT.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:МинздравВакцинаПодросткиКоронавирус
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