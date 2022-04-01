Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в нескольких регионах России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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Глава Минздрава отметил, что во многих странах наблюдается рост числа новых случаев COVID-19, такая же ситуация сложилась в ряде российских регионов.

«Поэтому вопрос поддержания иммунитета важен», — цитирует министра РИА Новости.

При этом Мурашко не уточнил, о каких субъектах РФ идет речь.



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Фото: facebook.com/MinzdravRu
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