Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 в нескольких регионах
1 апреля 202212:29
Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в нескольких регионах России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что во многих странах наблюдается рост числа новых случаев COVID-19, такая же ситуация сложилась в ряде российских регионов.
«Поэтому вопрос поддержания иммунитета важен», — цитирует министра РИА Новости.
При этом Мурашко не уточнил, о каких субъектах РФ идет речь.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru