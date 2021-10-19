Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Заболеваемость COVID-19 среди детей в России выросла кратно по сравнению с прошлым годом. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными», - заявил глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что в связи с этим возросла нагрузка на педиатрическую службу.

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К слову, ранее сообщалось, что изменения со стороны нервной системы стали наиболее распространенными осложнениями после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина. При этом, она подчеркнула, что коронавирусная инфекция — это системное заболевание, которое «поражает все».

По словам специалиста, перенесшие COVID-19 жалуются на нарушения сна, апатию либо склонность к более агрессивному поведению. Кроме того, у переболевших коронавирусом нередко наблюдаются изменения кожи, склонность к выпадению волос, нарушения слуха или зрения.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:ДетиКоронавирусМинздрав
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