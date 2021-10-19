Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
Заболеваемость COVID-19 среди детей в России выросла кратно по сравнению с прошлым годом. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными», - заявил глава Минздрава.
Министр подчеркнул, что в связи с этим возросла нагрузка на педиатрическую службу.
К слову, ранее сообщалось, что изменения со стороны нервной системы стали наиболее распространенными осложнениями после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина. При этом, она подчеркнула, что коронавирусная инфекция — это системное заболевание, которое «поражает все».
По словам специалиста, перенесшие COVID-19 жалуются на нарушения сна, апатию либо склонность к более агрессивному поведению. Кроме того, у переболевших коронавирусом нередко наблюдаются изменения кожи, склонность к выпадению волос, нарушения слуха или зрения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Мурашко заявил об отсутствии проблем с вакциной от COVID-19 в России
- Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 почти во всех регионах
- Мишустин поддержал предложение Голиковой ввести нерабочие дни
- Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей
- Минздрав назвал регионы с напряжённой ситуацией с COVID-19
- Голикова попросит Путина ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
- Песков заявил, что в Кремле не обсуждают охрану школ силами Росгвардии
- Япония заявила о намерении наращивать оборонительные возможности
- В регионы РФ на борьбу с COVID-19 направят ещё 69 миллиардов рублей
- Путин ознакомлен с публикациями о пытках и насилии в системе ФСИН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru