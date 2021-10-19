Мурашко заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

Заболеваемость COVID-19 среди детей в России выросла кратно по сравнению с прошлым годом. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Кратно по сравнению с прошлым годом возросла заболеваемость детей до 18 лет, около половины протекает с клиническими проявлениями выраженными», - заявил глава Минздрава.

Министр подчеркнул, что в связи с этим возросла нагрузка на педиатрическую службу.