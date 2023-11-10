Мурашко заявил о рекордно низкой младенческой смертности в России

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время младенческая смертность в России находится на рекордно низком уровне за всю историю страны, сообщает РИА Новости.

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Выступая на выставке «Россия» он указал, что в сравнении с другими странами, российские показатели «фактически на 20% ниже, чем в США».

Министр добавил, что в настоящее время в России работают более 180 перинатальных учреждений, а российские специалисты способны выхаживать даже детей весом от 500 граммов.

Ранее Мурашко заявил, что за последние четыре года смертность от онкологических новообразований в России снизилась на 5,6%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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